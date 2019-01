’Geen pottenkijkers in mailverkeer’

De dienst is niet gratis. „We rekenen €3,25 per maand”, vertelt directeur Diana Krieger. „Daar mogen gebruikers ook iets voor terug verwachten. Naast een persoonlijke service, garanderen we dat er niemand meeleest.”

Persoonlijk

Ze wijst erop dat gratis partijen niet duidelijk zijn over welke data ze verzamelen. „Lang niet iedereen realiseert zich hoeveel persoonlijke gegevens er in een mailbox staan, denk aan foto’s, belastingaangiftes, reisschema’s en correspondentie met een arts. Je wilt toch niet dat derden daar toegang tot hebben. Vaak is dit wel het geval.”

Hoewel partijen als Google en Microsoft geen hele documenten doorlezen, koppelen en bewaren ze data uit mails, bijlagen en andere diensten om gebruikersprofielen te maken. Als gebruiker geef je daar ook toestemming voor.

Techreuzen

„Een ondernemer die gebruikmaakt van een gratis maildienst, stelt ook mails van klanten bloot aan de ogen van techreuzen”, aldus Krieger. Bij Soverin is dat niet het geval, bovendien kunnen gebruikers een eigen domein aanmaken.

Er zijn diverse andere privacyvriendelijke alternatieven voor gratis e-maildiensten. Krieger zegt zich vooral te onderscheiden door zich op de niet-technisch onderlegde gebruiker te richten. „We zeggen zeker niet dat we technisch beter zijn, het gaat ons er vooral om dat mensen zich realiseren dat mails persoonlijke data bevatten en dat ze daar zorgvuldig mee om gaan.”

Versleuteld

Om mailverkeer nog veiliger te maken, heeft Soverin al zijn e-mailverbindingen versleuteld. Als de ontvangende partij geen versleuteling ondersteunt, wordt het bericht niet verzonden. „De verzender krijgt daar een melding van en kan alsnog besluiten het bericht niet-versleuteld te versturen. Wij krijgen de melding ook en nemen op verzoek van de verzender contact op met de hostingprovider, zodat die zijn systeem kan aanpassen.”