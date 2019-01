AEX net onder 500: ING wint, Heineken verliest schuim

De AEX-index sloot 0,3% hoger op 499,87 punten. De AMX won 0,7% tot 686,99 punten.

De Duitse Dax eindigde 0,3% hoger, de CAC-40 in Parijs won 0,5%. Alleen de FTSE 100 zakte 0,5%.

Wall Street handelde met vergelijkbare winst.

Beleggers verwerkten de nederlaag van de Britse premier May dinsdagavond na de stemming in het Britse parlement over de Brexit-deal.

Volgens Rabobank is de impact op de valutamarkt beperkt. Hoewel vernietigend, was de stemuitslag van het Britse parlement met 202 voor en 432 tegen, volgens verwachting.

De motie van wantrouwen volgt woensdagavond. Daarmee blijft Brexit volledig in de koers verwerkt, aldus Rabobank Economisch Bureau.

Sinds juni 2016 is het pond tegen de dollar met 15% gekrompen. „De markt kijkt nu weer vooruit en wacht erop of May blijft zitten”, aldus Rabobank.

Dat is waarschijnlijk, verwoordt ING de consensus in de markt. Over de motie van wantrouwen tegen de premier wordt woensdagavond gestemd. Het Britse pond bleef vlak tegen de dollar en euro.

De yield voor Brits staatsschuldpapier ging 8 basispunten omhoog.

’Geen run op pond’

,,De stemming vanavond in het Britse parlement zal niet het laatste woord zijn. Beleggers hebben meer duidelijkheid nodig. Ik geloof niet in de Brexit-doomscenario’s of een run op het pond”, aldus analist Arne Petimezas van AFS Group. „Daar is geen aanleiding voor.”

In de markt is Italië als risico ook naar de achtergrond verdwenen, zegt Petimezas. Relevanter is de ontwikkeling van Amerikaanse staatsrente. De yield-curve wordt steiler. „De Federal Reserve heeft een pauze voor de renteverhogingen aangekondigd. Zij kijken ook naar het terugschroeven van het tempo van de balansverkorting. Maar de pauze is een tactische move, niet een voor de langere tijd”, oordeelt de analist.

Zodra de Fed signaleert dat het monetaire beleid weer verder wordt verkrapt, zal de yield-curve waarschijnlijk vlakker worden, aldus Petimezas. Daarbij bestaat het risico op een zogenoemde 'inverted yield curve', waarbij de korte rente hoger is dan de lange rente. ,,Historisch gezien is dat een voorbode van een recessie geweest.”

’Spelletje’

Aandelen en bedrijfsobligaties staan sinds 1 januari hoger. ,,De markt kan zich gaan afvragen of er een spelletje gespeeld wordt, of het roer definitief om gaat en er geen renteverhoging meer in zit. Daar zie ik geen grond voor.”

Beleggers kunnen zich beter focussen op het verschil in verwachte rentestappen tussen die van de Fed en de Europese Centrale Bank, aldus analist Petimezas van AFS Group. ,,De ECB is krankzinnig optimistisch, terwijl de groei duidelijk afneemt in de eurozone. Nu door de ECB voor 2020 een renteverhoging wordt ingeprijsd, is voor de VS een verláging ingecalculeerd. Opmerkelijk. Er zit dus nog veel aan te komen.”

Financials leiden

Op het Damrak bleef biotechbedrijf Galapagos lang aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 2,4%. Maar ING eindigde bij de slotbel bovenin met 3,6% in de plus. Société Générale heeft het advies voor ING verhoogd van ’houden’ naar ’kopen’. Daarnaast kwamen Amerikaanse banken met sterke kwartaalresultaten.

Verzekeraar Aegon won 2,7%.

Vastgoedbelegger Unibail, die winkelcentra heeft in Londen, kreeg er 2,1% bij.

Heineken koerste bij het slot 1,8% lager, hoewel Jeffries zijn aanbeveling voor de brouwer opschroefde.

Beurszwaargewicht Unilever daalde 1,3%. Uitgeversconcern Wolters Kluwer was hekkensluiter in de AEX-index met een verlies van 1,4%. Concurrent Pearson (-7%) ging onderuit.

In de Midkap eindigde Air France KLM aan kop met 4,7% winst. Het luchtvaartbedrijf zou in de race zijn voor Alitalia. Vastgoedfonds WDP pluste opnieuw met 3,2%.

Ook steeg Eurocommercial Properties 1,2%. Het vastgoedbedrijf nam ter waarde van €170 miljoen extra winkelruimte over.

Boorplatformbouwer SBM Offshore steeg 0,9% na een adviesverlaging door Morgan Stanley.

Navigatiebedrijf TomTom verloor 4,1%. Kepler Chevreux haalde het van zijn kooplijst. Maar door de opgelopen koers is de kans dat het van de beurs wordt gehaald afgenomen, aldus zijn analist.

Bij de smallcaps ging biofarmaceut Kiadis Pharma met 16% winst de dag uit. B&S Group daarentegen verloor hier 6,3%.

