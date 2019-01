Beurs: positieve start ondanks Brexit-debacle

De AEX-index noteerde rond 09:15 uur 0,4% hoger op 500,2 punten.

De Britse premier May leed dinsdagavond een groter dan verwachte nederlaag bij de stemming in het Britse parlement over de Brexit-deal. Haar akkoord kreeg 202 stemmen voor en 432 stemmen tegen. De Labourpartij heeft een motie van wantrouwen tegen de premier en haar kabinet ingediend. Daar wordt woensdag over gestemd.

De positieve noot is dat de grote meerderheid van de Britse parlementsleden tegenstander lijkt te zijn van een vertrek uit de EU zonder een deal met Brussel.

Op het Damrak gaat het Franse telecomconcern Altice aan kop in de AEX-index met een winst van 2,1%.

ING stijgt 1,4%. Vastgoedbelegger Unibail, die winkelcentra heeft in Londen, krijgt er 1,3% bij.

Heineken koerst onveranderd, hoewel Jeffries zijn aanbeveling voor de brouwer opschroefde.

Onderaan bij de hoofdfondsen stond beurszwaargewicht Unilever met een daling van 0,5%.

In de Midkap steeg Eurocommercial Properties 1%. Het vastgoedbedrijf heeft extra winkelruimte bijgekocht in het eerder overgenomen Brusselse winkelcentrum Woluwe. Het gaat om twee deals, waarmee ongeveer 170 miljoen euro is gemoeid.

Boorplatformbouwer SBM daalde 1,8% na een adviesverlaging door Morgan Stanley.