Column: Brexit-akkoord weggestemd. Wat nu?

Het Britse parlement – dat de laatste maanden overal ruzie over maakte – toonde zich dinsdagavond verrassend eensgezind. Het Brexit-akkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie sloot, werd met een overweldigende meerderheid afgewezen: 432 tegen 202. De nederlaag van May komt niet als een verrassing. Ruim een maand geleden stelde ze de stemming nog uit omdat een pijnlijke nederlaag onvermijdelijk was. Deze keer had ze die luxe niet, aangezien het over net iets meer dan tien weken al Brexit-dag (29 maart).

Overal feest

De nederlaag komt voor May extra hard aan omdat maar liefst 108 Lagerhuisleden van haar eigen Conservatieve partij tegen het akkoord stemden. De boodschap is duidelijk: de Brexit-deal van May is van tafel geveegd. Dat werd dinsdagavond in veel kampen gevierd. Het pro-Europese kamp was blij dat een vertrek uit de Europese Unie mogelijk nog afgewend kan worden. Voorstanders van de Brexit vierden dat het land geen kolonie wordt van Europa. En het pond was een van de opvallendste feestgangers. De Britse munt schoot na een kleine schijnbeweging met 1% omhoog ten opzichte van de euro en andere valuta’s.

Hoe nu verder?

De opvallende opleving van het pond wordt aangewakkerd door de groeiende kans dat de Brexit wordt uit- of afgesteld. De enorme nederlaag van dinsdagavond maakt het pijnlijk duidelijk dat het May nooit gaat lukken om het akkoord door het Lagerhuis te loodsen. Een vertrek zonder goede afspraken is voor haar ook geen optie. In dat scenario komt Groot-Brittannië in een forse recessie en loopt de financiële schade mogelijk op tot bijna €300 miljard. Dan blijven er voor May twee mogelijkheden open: een nieuw referendum over de Brexit of duidelijk kant kiezen om in ieder geval één van de twee stromingen binnen haar partij mee te krijgen.

Motie van wantrouwen

Voordat duidelijk is hoe de Brexit-route er straks uitziet, moet May vandaag eerst een nieuwe horde nemen. Om 12:00 uur stemt het Lagerhuis over de toekomst van de premier. Oppositieleider Jeremy Corbin heeft meteen na de stemming van dinsdagavond een motie van wantrouwen ingediend tegen de premier. Die weet zich echter gesteund door veel Lagerhuisleden die haar nog geen dag eerder een historische nederlaag bezorgden: van Brexiteers tot de Noord-Ierse DUP-partij. Hierdoor is de stemming van vanmiddag waarschijnlijk een formaliteit. De wijze waarop May met een nieuwe strategie de Brexit gaat uit- of afstellen, is dat echter niet. De groeiende kans dat het op 29 maart (nog) niet tot een vertrek uit de EU komt, maakt van het pond voorlopig een van de winnaars op de valutamarkten.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.