Denen bieden op Zwitsers vrachtbedrijf Panalpina

De biedingsprijs bedraagt 170 Zwitserse frank per aandeel en bestaat uit cash en aandelen. Het voorstel ligt 24 procent hoger dan de slotkoers van Panalpina op de beurs in Zürich op vrijdag. Panalpina is actief op het gebied van lucht- en zeevracht en andere logistieke diensten. Het in Basel gevestigde bedrijf heeft vijfhonderd kantoren in zeventig landen, met ongeveer 14.000 werknemers.

In oktober deed DSV nog een bod op het Zwitserse logistieke bedrijf Ceva Logistics, maar dat werd afgewezen.