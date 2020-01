Wall Street vervolgt weg omlaag bij nerveuze handel

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent lager op 28.501 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 3222 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 8968 punten.

Vrijdag eindigden de beurzen in New York ook al in het rood, na de dood van een hoge Iraanse generaal bij een Amerikaanse luchtaanval. Teheran heeft wraak gezworen tegen de Amerikanen voor de dood van generaal Qassem Soleimani. De Iraanse regering heeft daarbij een verdere gedeeltelijke terugtrekking uit de internationale nucleaire overeenkomst aangekondigd. Maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran gewaarschuwd geen wraak te nemen. Mocht dat toch gebeuren, dan volgen volgens Trump direct tegenaanvallen.

De goudprijs is gestegen naar naar het hoogste niveau in ruim zes jaar, omdat beleggers veilige havens opzoeken. Daarnaast zetten olieprijzen hun opmars van voor het weekend door, uit vrees voor mogelijke terroristische aanslagen op Saudische olievelden en Iraanse aanvallen op tankers in de Perzische Golf. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 63,37 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 69,18 dollar per vat.

De Dow-Jonesindex zakte vrijdag 0,8 procent tot 28.634,88 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 3234,85 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 9020,77 punten.