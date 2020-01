’Wall Street zet neergang voort’

Vrijdag eindigden de beurzen in New York in het rood, na de dood van een hoge Iraanse generaal bij een Amerikaanse luchtaanval. Teheran heeft wraak gezworen tegen de Amerikanen voor de dood van generaal Qassem Soleimani. De Iraanse regering heeft daarbij een verdere gedeeltelijke terugtrekking uit de internationale nucleaire overeenkomst aangekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran gewaarschuwd geen wraak te nemen. Mocht dat toch gebeuren, dan volgen volgens Trump direct tegenaanvallen.

De olieprijzen zetten maandag de opmars van vrijdag door, uit vrees voor mogelijke terroristische aanslagen op Saudische olievelden en Iraanse aanvallen op tankers in de Perzische Golf. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 63,64 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 69,39 dollar per vat. Mogelijk kunnen oliegerelateerde fondsen op Wall Street in beweging komen, terwijl luchtvaartaandelen verder onder druk komen te staan.

De goudprijs steeg naar het hoogste niveau in ruim zes jaar, omdat beleggers veilige havens opzoeken. Dat kan de koersen van goudproducenten als Barrick Gold en Newmont Goldcorp in beweging zetten.

Daarnaast kwam er nieuws van het Amerikaans-Chinese handelsfront. China zou bereid zijn om het fase 1-handelsakkoord met de Verenigde Staten op 15 januari te ondertekenen. De Chinese vicepremier Liu He vliegt dan naar Washington om een krabbel onder de voorlopige handelsdeal te zetten, meldden ingewijden tegen Chinese media. De fase 1-deal tussen de twee economische grootmachten werd in december gesloten. Het was lang onduidelijk wanneer de ondertekening zou plaatsvinden.

Bij de bedrijven is er ook aandacht voor Boeing. Er zouden nieuwe veiligheidsrisico's zijn gevonden bij de 737 MAX. Verder zou het bedrijf extra geld willen ophalen met obligaties om zo de schadeposten door de problemen met het toestel op te kunnen vangen. Het probleemvliegtuig mag sinds maart vorig jaar niet vliegen na twee dodelijke crashes.

Op macro-economisch gebied publiceert marktonderzoeker Markit kort na opening definitieve cijfers over de Amerikaanse dienstensector.

De Dow-Jonesindex zakte vrijdag 0,8 procent tot 28.634,88 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 3234,85 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 9020,77 punten.