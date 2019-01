Zakenwereld in Londen dringt aan op nieuw Brexit-plan

Het Brexit-plan van de premier Theresa May werd gisteravond massaal weggestemd in het Britse parlement, waardoor de kans op een harde Brexit is toegenomen.

Volgens Stephen Jones, topman bij UK Finance, begint de tijd op te raken om een chaotische terugtrekking uit de Europese Unie te voorkomen, zo meldt Reuters.

Het Verenigd Koninkrijk zal eind maart dit jaar ongeordend vertrekken uit de Europese Unie als er geen alternatief komt voor de Brexit-deal.

Ook vanuit de Britse Kamer van Koophandel komen bezorgde geluiden. De politiek heeft het bedrijfsleven laten vallen, aldus directeur-generaal Adam Marshall. Eén op de vijf Britse bedrijven zal minder mensen in dienst nemen in de voorbereiding op een no-dealbrexit, verwacht hij.

De problemen van een no-deal kunnen echter nog fundamenteler zijn, denkt Marshall. ,,Elk bedrijf zal andere stappen nemen, ik maak me zorgen om firma's die daar geen geld voor hebben of onvoldoende hebben om zich voor te bereiden op vier of vijf verschillende uitkomsten.''