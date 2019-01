Nieuwe topman Hudson's Bay Nederland

Er wacht hem een zware klus. Sinds de fusie van de Duitse warenhuisketens Karstadt en Kaufhof in september vorig jaar is Hudson's Bay Nederland onderdeel van het op een na grootste warenhuisconcern van Europa. Het bedrijf wil daarom zijn lokale aanwezigheid in de markt herzien.

Hudson’s Bay Nederland staat er naar verluidt beroerd voor. De Telegraaf wist in december de hand te leggen op interne stukken, waaruit bleek dat de dertien warenhuizen in Nederland in 2018 tientallen miljoenen euro's verlies draaiden. Een ontslagronde werd niet uitgesloten, aldus de krant.