Beurzen halen schouders op over May’s nederlaag

Het Britse pond, dat de afgelopen tweeënhalf jaar op al het Brexit-nieuws meebewoog, kwam ook maar weinig in beweging. Op het moment van de stemming zakte de munt even fors weg, maar herstelde ook direct weer. Het pond stond woensdag in de loop van de ochtend 0,2% hoger tegenover de euro.

Zelfs het vooruitzicht van een motie van wantrouwen tegen May kreeg de Britse munt niet omlaag. Die overleeft ze namelijk toch wel, is de verwachting ook onder analisten. Volgens econoom Stefan Koopman reageerde het pond ’verrassend positief’. Het wegstemmen van May zou nieuwe verkiezingen betekenen, en dan zou oppositiepartij Labour waarschijnlijk terrein winnen. Koopmman: „Het is allemaal een grote paradox: ruim 100 Tories stemmen tegen de deal van May maar een dag later weer vóór haar leiderschap. Zolang Comrade Corbyn maar niet aan de macht komt!”

Door het wegstemmen van het plan May bestaat de kans dat er een zachtere Brexit komt, denken zij. Dat zou positief zijn voor de economie. Verschillende analisten achten de kans op een harde Brexit klein. Ook daaorm blijft het pond goed liggen.

De Britse beurs stond 0,1% lager, terwijl de beurzen in de rest van Europa op bescheiden winsten stonden. In Amsterdam noteerde de AEX een plus van 0,2%. De Duitse DAX steeg 0,1%.

„De markt zal de komende dagen wat beweeglijk zijn. Maar het is goed om te onthouden dat er nog niks fundamenteel is veranderd. Dus het verstandigste dat beleggers op korte termijn kunnen doen is niks”, zegt econoom Stephanie Kelly van de Schotse vermogensbeheerder Aberdeen tegen de Financial Times.