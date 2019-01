McDonald’s verliest alleenrecht op merknaam Big Mac

Het EUIPO oordeelde dat McDonald’s zijn merkrecht op deze ’moeder van alle hamburgers’ met terugwerkende kracht tot april 2017 kwijt is. De Amerikaanse keten heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het besluit, meldt het financiële persbureau Bloomberg.

Volgens het bureau heeft McDonald’s gefaald om aan te tonen dat het de afgelopen vijf jaar in heel Europa „werkelijk gebruik heeft gemaakt” van zijn merknaam. De Ieren dienden hun verzoek in 2017 in, hetzelfde jaar dat Big Mac zijn vijftigste verjaardag vierde.

De Big Mac bestaat uit twee schijven rundvlees met kaas, sla, augurk, uien en saus tussen een driedelig sesambroodje. De hamburger werd bedacht door Jim Delligatti, die in de regio Pittsburgh diverse franchiserestaurants bezat. Het werd zo’n succes dat de Big Mac al een jaar later, in 1968, in alle Amerikaanse McDonald’s-filialen op het menu kwam.

McDonald’s stelde in de Europese merkenrechtzaak dat het de naam Big Mac ten volle heeft gebruikt in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Volgens het concern was dat voldoende om het gebruik in de hele Europese Unie aan te tonen.

De merknaam die McDonald’s nu kwijt is, is gespeld in hoofdletters, dus BIG MAC. Op de website van het EUIPO valt te zien dat McDonald’s in juni 2017 het Europees recht kreeg op de merknaam ’Grand Big Mac’. Sinds april 2018 heeft het ook de rechten op ’Big Mac’, dus niet geheel geschreven in kapitalen.