Minder nieuwe hypotheken

De ouderen nemen in de helft van de gevallen overwaarde mee uit hun oude huis, meldt HDN, dat zicht heeft op 80% van alle hypotheekaanvragen. Het netwerk ziet ook het aantal oversluiters stijgen. Vorig jaar waren er 30% meer mensen die hun hypotheek openbraken voor betere voorwaarden.

Aan de andere kant van de huizenmarkt gaat het juist minder: het aantal hypotheken voor starters is in 2018 juist afgenomen, met liefst 9,4% ten opzichte van 2017. Opvallend is dat in Amsterdam de daling onder dat gemiddelde ligt, op 7%. Dat kan komen omdat starters de hoofdstad al langer mijden. In Rotterdam vroegen starters vorig jaar 14% minder hypotheken aan.

Wie voor het eerst een huis wil kopen, heeft vooral last van de almaar stijgende huizenprijzen. De huizenprijzen stegen in 2018 met 8,5%, naar €336.698.