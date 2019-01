‘Risico op verkeersinfarct tussen Dover en Londen bij harde Brexit’

De topman Bjorn Andersen van DSV benadrukt dat een volledige inspectie van iedere vrachtwagen die het Verenigd Koninkrijk binnenrijdt snel kan omslaan in een megafile tussen Dover en Londen, zo meldt Reuters.

In de Britse havenstad Dover passeren dagelijks meer dan 10.000 vrachtwagens de Britse grens, goed voor bijna 17% van de totale handel in het Verenigd Koninkrijk.

Na de zware nederlaag van premier May in het Britse parlement bij een stemming over het Brexitplan neemt het risico steeds meer toe dat er eind maart een harde afscheiding zal komen.