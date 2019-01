ABN doet stap terug in aandelen

De private bank voorziet een afname van de bedrijfswinsten, ondanks de stijging op de beurzen dit jaar. Een recessie is volgens de Nederlandse private bank nog niet in zicht.

Ralph Wessels: Bedrijfswinsten te optimistisch ingeschat. Ⓒ ABN Amro

„De bedrijfswinsten die analisten verwachten, kunnen wel eens te optimistisch zijn”, stelt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson, terwijl de meeste kwartaalresultaten moeten gaan binnenlopen.

Het groeitempo van de Nederlandse en wereldeconomie neemt in 2019 waarschijnlijk af, schat de private bank in.

Wessels: ,,Binnen de aandelenportefeuille hebben we een duidelijke voorkeur voor opkomende markten, zijn we licht positief over Amerikaanse en terughoudend op Europese aandelen.” De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en de onduidelijkheid over wat de Amerikaanse Fed met de rentetarieven wil doen, maakt markten onzeker, aldus de strateeg.

n aandelen gerechtvaardigd is. Ons overige beleid is ongewijzigd: we blijven terughoudend ten aanzien van obligaties en positief over grondstoffen."