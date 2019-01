Brexit-impasse zet rem op Londense beurs

De FTSE in Londen daalde rond 12.00 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent. De Britse premier Theresa May leed dinsdagavond een zware nederlaag bij de stemming in het Lagerhuis over de brexitdeal. Labour, de grootste Britse oppositiepartij, heeft een motie van wantrouwen tegen de premier en haar kabinet ingediend. Daar wordt woensdag over gestemd.

Levensmiddelenconcern Reckitt Beckiser zakte 2,2 procent in Londen na aankondiging van het vertrek van topman Rakesh Kapoor. Het Britse uitgeefconcern Pearson verloor 7 procent na een tegenvallend handelsbericht.