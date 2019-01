Duitse automakers vrezen ’rampspoed’ bij harde Brexit

De Duitse autosector benadrukte dat een harde Brexit een groot verlies aan banen in het Verenigd Koninkrijk en in Europa in de hand zal gaan werken, zo meldt Reuters.

Zij riepen de Britse politici op hun inspanningen te gaan verdubbelen om zo een werkbare Brexit-deal te verzekeren.

Naar verwachting zal vooral de autosector het Verenigd Koninkrijk de pijn voelen van het verlies van de open markt, maar ook voor de Duitse autofabrikanten is het belang van een geregeld vertrek groot.