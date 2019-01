’Voorzitter telt $5 miljard neer voor redding Sears’

Lampert deed het bod via zijn investeringsbedrijf ESL. De miljardair had eerder 5 miljard dollar geboden om Sears in handen te krijgen en later werd dit bedrag verhoogd. Dankzij de reddingsboei van Lampert kan het 126 jaar oude Sears, ook bekend van discountketen Kmart, overeind blijven, met behoud van 425 winkels en ongeveer 45.000 banen.

Het bedrijf behoort sinds de jaren zestig tot de grootste warenhuisketens in de Verenigde Staten. Sears kwam in de problemen doordat het bedrijf zich niet aanpaste aan het veranderende winkellandschap en de felle concurrentie van webwinkels. De noodsituatie dwong Sears al het mes diep te zetten in het winkelbestand.