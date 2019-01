BlackRock: Tragere groei, geen recessie

Topman Larry Fink stelt in een eerste reactie een groeivertraging van de economie te zien. ,,Maar geen recessie”, benadrukt de Amerikaan.

Fink houdt er ook rekening mee dat de Chinese economie door het handelsconflict met de VS trager gaat groeien. „Het zou kunnen dat de Chinese groei van circa 6,5% naar iets meer dan 5% per jaar gaat. Maar dat is natuurlijk geen ramp”, zei de ceo op zakenzender CNBC.

Beheerd vermogen

BlackRock heeft zijn beheerd vermogen in het afgelopen kwartaal zien afnemen. Te midden van de onrust op de financiële markten zakte de totale waarde van de beheerde bezittingen tot $5976 miljard, tegen $6444 miljard aan het einde van september.

BlackRock verhoogt zijn dividend van $3,13 naar $3,30 per aandeel na de gepresenteerde jaarresultaten. Over het laatste kwartaal van 2018 dikte de winst van BlackRock 0,9% aan tot $1,1 miljard. De winst per aandeel steeg 2% naar $6,23. De omzet van de vermogensbeheerder bewoog met 0,3% ten opzichte van vorig jaar licht opwaarts tot $3,43 miljard.

Reorganisatie ’pijnlijk’

BlackRock kondigde deze maand een reorganisatie aan, waarbij circa 500 banen verdwijnen. Dat komt overeen met 3% van het totale aantal werknemers. Topman Fink noemt het banenverlies „pijnlijk”. Maar hij wijst er tegelijkertijd op dat het concern de afgelopen jaren heel krachtig is gegroeid.

Op Wall Street opent het aandeel BlackRock vanmiddag naar verwachting circa 1,5% lager. De vermogensbeheerder steeg dinsdag nog met 1,1%.