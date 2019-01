Miljardenovername betalingsreuzen

First Data schoot 20% omhoog in de grijze handel op de beurs. Finserv zakte 4%.

De transactie in de markt van het Nederlanse Adyen is volledig in aandelen gebeurd, melden de twee ondernemingen.

De overname is een van de grootste ooit in de fintech-wereld. Het bod van $22 miljard ligt 29% boven de slotkoers van vrijdag.

Overnamegolf

De stap past in de fusie- en overnameslag die betalingsverwerkers moeten maken om hun kosten te drukken. Vorig jaar werd betalingsverwerker Worldpay Group voor $9,9 miljard gekocht door Vantiv.

Onder de nieuwe topman Frank Bisignano heeft First Data vorig jaar een serie kleinere bedrijven aangekocht.

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!