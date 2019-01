Bank of America boekt recordwinst

Charlotte - Bank of America heeft in het vierde kwartaal van 2018 een recordwinst behaald. Het grote Amerikaanse financiële concern deed met name met zijn dienstverlening aan consumenten en bedrijven goede zaken, geholpen door meer kredietverstrekking en de stijgende rente in de Verenigde Staten. Wel gingen de inkomsten uit de obligatiehandel omlaag door de onrust op de financiële markten.