Robeco: Tijd om in markten buiten VS te stappen

Volgens Fedeli is er steeds minder onzekerheid rond aandelen in Japan en bij de opkomende markten. Zij wijst er op dat na de forse neergang in het voorbije jaar bij deze markten mede vanwege de vrees voor een harde landing van de Chinese economie als gevolg van de handelsoorlog met de VS er weer reden is voor optimisme omdat president Trump bereid lijkt de strijdbijl te gaan begraven.

Andere zaken waar de aandelenmarkten in Japan en bij de opkomende landen onder gebukt gingen, hebben eveneens aan kracht verloren, stelt Fedelli. Het verwachte minder hard op de rem trappen door de Amerikaanse centrale bank (Fed) in combinatie met een minder uitbundige economische groei in de VS zal in haar visie de opmars van de dollar een halt toeroepen.

Daarnaast gaat Fedeli ervan uit dat de regering in China met nieuwe steunmaatregelen zal komen om een zachte landing te bewerkstelligen. Andere positieve factoren zijn volgens haar het verdwijnen van de geopolitieke zorgen, zoals in Brazilië en Mexico.

Aan de andere kant waarschuwt Fedeli dat er op korte termijn meer teleurstellingen op het gebied van winstontwikkeling zal komen, maar zij houdt er rekening mee dat de donkere wolken boven de opkomende aandelenmarkten geleidelijk zullen gaan verdwijnen.

Over de goedkope Europese aandelenmarkten is Fedeli terughoudend, gelet op de voorziene hoge bewegelijkheid van de koersen mede doordat de kernlanden Frankrijk en Duitsland het economisch moeilijker hebben en de Brexit-perikelen nog niet zijn opgelost.