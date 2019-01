Bioscoopreus Cineworld groeit minder snel

De omzet steeg in het vierde kwartaal dat eindigt op eind november met 6,2% tegen een plus van 10,2% een jaar eerder, waarbij de kaskraker Star Wars: The Last Jedi op het programma stond.

In het afgelopen kwartaal plukte Cineworld wel de vruchten van bioscoopkrakers als The Incedibles 2 en Black Panther.

Cineworld is na de overname van Regal Entertainment uitgegroeid tot de op één na grootste bioscoopbeheerder wereldwijd.