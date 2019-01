'Wall Street opent met kleine winsten'

Ook op bedrijvengebied was er het nodige nieuws te verwerken. Bank of America zette recordresultaten neer nadat alle bedrijfsresultaten het beter deden in het vierde kwartaal. Alleen het resultaat van de handel in obligaties, grondstoffen en valuta's liep terug. Zakenbank Goldman Sachs deed goede zaken met het adviseren bij fusies en overnames. De resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht.

Vermogensbeheerder BlackRock zag het beheerd vermogen teruglopen en gaat reorganiseren. Onlangs werd al bekend dat de onderneming vijfhonderd banen, ongeveer 3 procent van het wereldwijde personeelsbestand, gaat schrappen. De omzet van BlackRock steeg wel, maar de winst viel lager uit.

Snap

Ook automaker Ford Motor haalde een lagere winst. Voor dit jaar denkt het Amerikaanse bedrijf, dat vorige week aankondigde het mes te zetten in de Europese tak, de winst en omzet wel weer te kunnen verbeteren.

Bij socialemediabedrijf Snap stapte financieel directeur Tim Stone na acht maanden alweer op. De koers van het aandeel lijkt daardoor een flinke tik te krijgen. Vorig jaar zag Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, ook al verschillende directeuren opstappen.

Sears

Luchtvaartmaatschappij United Continental denkt dat de winst dit jaar verder omhoog kan. Die steeg afgelopen jaar al met een derde, maar daar kan in 2019 nog tot wel een kwart bovenop. Volgens kenners loopt United Continental daarmee behoorlijk uit de pas. Branchegenoten als Delta Air Lines en American Airlines zijn veel voorzichtiger in hun vooruitblikken.

De noodlijdende warenhuisketen Sears lijkt alsnog gered te zijn. Voorzitter Eddie Lampert heeft met zijn investeringsbedrijf ESL 5,2 miljard dollar neergelegd om daarmee 425 winkels van het 126 jaar oude Sears te redden. Ongeveer 45.000 banen blijven daardoor behouden.

Overname

Overnamenieuws kwam er van Fiserv. De aanbieder van betalingstechnologie voor de financiële wereld telt 22 miljard dollar neer voor betalingsverwerker First Data, die op een flinke koerssprong kan rekenen.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 24.065,59 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2610,30 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent naar 7023,84 punten.