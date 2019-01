Column: 16% potentieel rendement met optieconstructie

Eerst de randvoorwaarden

· We zetten een optieconstructie op met AEX-index opties.

· We zoeken eind 2019 hoog potentieel rendement bij een ruime koersrange rondom de actuele koers.

· We limiteren het maximum verlies.

· We willen weinig onderhoud hoeven doen gedurende het jaar.

We gaan voor een Iron Condor

De iron condor is een optiestrategie met een combinatie van een short call spread en een short put spread, met dezelfde expiratiedatum. U kunt deze optieconstructie op ieder moment afbouwen, u hoeft niet te wachten tot expiratie.

Praktijkvoorbeeld AEX

De AEX noteert op moment van schrijven rond de 498 punten.

Stel dat u verwacht dat komend jaar de AEX tussen de 400 en 580 zal bewegen. Dat komt neer op een koersrange van 180 punten, 36%. Binnen deze koersrange willen we op expiratie winst maken. Daarbuiten accepteren we verlies of kunnen we doorrollen. Dat mogelijke verlies limiteren we.

Investering

Initieel ontvangt u geld voor het opzetten van een iron condor.

Stel, we verkopen de short call spread 580 – 600 met expiratie 20 december 2019 en we verkopen de short put spread 400 – 380, met dezelfde expiratie.

De investering bedraagt (actuele koersen op moment van schrijven) afgerond € 275-/- per iron condor.

Margin & netto investering

Bij een iron condor heeft u te maken met een margin verplichting. In dit voorbeeld is dat 20 punten. Bij 1 iron condor bedraagt de margin € 2.000.

De netto-investering bedraagt € 1.725 per iron condor.

Winst & verlies grafiek

De simulatie grafiek voor deze iron condor ziet er als volgt uit:

De oranje lijn toont het resultaat op expiratie, 20 december 2019.

De blauwe lijn laat tussentijds theoretische resultaat zien, per heden.

Break-even punt & winst

Noteert de koers op expiratie tussen de 397,25 en 582,75 dan realiseert u winst met deze strategie. U kunt de break-even punten op expiratie op de achterkant van de sigarendoos eenvoudig zelf uitrekenen, door de uitoefenprijs van de geschreven put minus de ontvangen premie (400 – 2,75 = 397,25) of de uitoefenprijs van de geschreven call plus de ontvangen premie (580 + 2,75 = 582,75) te nemen.

Maximale winst & rendement

Noteert de koers op expiratie tussen de 400 en 580 dan realiseert u maximale winst met deze strategie. De maximale winst bedraagt de ontvangen premie van € 275 per iron condor. Het maximale rendement bedraagt +16% (= 275 / 1725 * 100%).

Maximaal verlies

Uw maximale verlies is gelimiteerd. Zowel naar beneden en naar boven. U kunt bij een iron condor niet méér verliezen dan uw inleg. Noteert de koers op expiratie onder de 380 of boven de 600 dan realiseert u maximaal verlies met deze strategie. Het maximale verlies is gelijk aan de netto investering van € 1.725 per iron condor.

Risico

Het risico van de iron condor is dat u aan twee kanten geld kunt verliezen. Zowel een grote koersdaling (meer dan 20%) als een grote koersstijging (meer dan 16%) kunnen op expiratie verliesgevend zijn.

Over de afgelopen 19 jaar kwam het 3 keer voor dat de AEX aan het eind van het jaar meer dan 20% lager sloot tov het vorige jaar ultimo. Over de afgelopen 19 jaar kwam het 3 keer voor dat de AEX aan het eind van het jaar meer dan 16% hoger sloot tov het vorige jaar ultimo.

13 van de 19 jaar (68%) zat u dus goed.

Voordelen

Een voordeel van de iron condor is dat u bij beperkte koerswijzigingen dagelijks geld op uw positie verdient.

Dit bedrag zal oplopen naarmate de resterende looptijd afneemt.

Het grote voordeel is dat u een ruime koersrange heeft waarbinnen u op expiratie geld verdient. In dit voorbeeld maar liefst 37%.

Zullen we eind 2019 kijken hoe deze iron condor is verlopen?

Let op, deze column dient enkel ter illustratie en educatie voor particuliere beleggers. Eventuele voorbeelden zijn altijd zonder transactiekosten. Wij geven nooit advies. Rendementen uit het verleden zijn geen garanties voor rendementen in de toekomst.

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.nl). Gespecialiseerd in opties en optiestrategiëen. Ontwikkelt Trading Systemen en Modelportefeuilles voor Signaalbeleggen en Beleggingstools voor Zelf Beleggen. Auteur van “De 7 Tips voor uw Covered Call Optiestrategie” en “De 7 Tips voor uw Short Strangle Optiestrategie” (tijdelijk gratis te downloaden).