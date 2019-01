Topman Pearle en Eyewish weg na wangedrag

Volgens de interne klachten waarover RTLZ woensdag bericht gaat het om „agressief gedrag, alcoholmisbruik, vriendjespolitiek en het creëren van een angstcultuur” binnen het expanderende bedrijf met 800 winkels.

De Utrechtse kantonrechter heeft de eisen van Van Welij van de hand gewezen.

Van Welij werd in 2016 benoemd als topman bij de ketens die onderdeel zijn van Grandvision Benelux, een beursgenoteerd bedrijf. Hij kwam van retailbedrijf A.S. Watson (Kruidvat en ICI Paris XL).

Volgens de rechtszaak beklaagden in maart vorig jaar elf werknemers van de Belgische dochter zich bij hun manager of vertrouwenspersoon over zijn gedrag, aldus RTLZ. De klagers verdachten hem ervan regelmatig dronken te zijn tijdens werktijd en in 2017 eens dronken van zijn stoel te zijn gevallen.

In september vorig jaar ging de top van het concern naar de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De top beriep zich op een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Van Welij betwiste zijn alcoholprobleem. Het incident zou een gevolg van overbelasting zijn geweest.

De voormalige topman claimde mikpunt te zijn geweest van een roddelcampagne van personeel.