'Ontslag Benelux-directeur Grandvision'

Schiphol - De directeur van de Benelux-tak van optiekketen Grandvision mag ontslagen worden. Dat bepaalde de rechter in Utrecht eind december, blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak waar RTL Z over schrijft. Leo van Welij was al eind april vorig jaar op non-actief gesteld nadat verschillende werknemers van het Belgische kantoor van Grandvision hadden geklaagd over zijn gedrag.