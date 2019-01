‘Goud in 2019 aantrekkelijk als veilige haven’

Amsterdam (DFT)

Volgens Schroders zal de groei van de wereldeconomie in 2019 uitkomen op 2,9% ingegeven door de voorspelde verzwakking van de groei in Europa en bij de opkomende markten. Voor 2020 wordt een verdere afkoeling voorzien naar 2,5% dat te wijten is aan economische tegenwind in Amerika en China.

De vermogensbeheerder heeft een negatieve blik over Europese aandelen ondanks de korting waartegen fondsen in deze regio worden verhandeld. Verder blijft Schroders voorzichtig over Europese banken vanwege de uitdagende omgeving en het verwachte vooruitzicht van een sterkere euro.

Schroders ziet door het moeilijkere economische klimaat en de kans op toenemende volatiliteit bij aandelen vooral brood in goud vanwege zijn status als veilige haven. Een aantrekkende dollar zou daarbij het edelmetaal wel parten kunnen gaan spelen, stellen grondstoffenspecialisten van de vermogensbeheerder.

Verder gaat Schroders er van uit dat de Federal Reserve in 2019 slecht één keer in actie zal komen met een nieuwe rentestap, terwijl de ECB in september naar verwachting voor het eerst in jaren zal wagen aan een renteverhoging.