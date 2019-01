Japans hotel ontslaat robots

Hotelketen Henn-na had 243 robots in dienst, onder andere dinosaurussen op de receptie, maar die bezorgden hun menselijke collega’s vooral extra werk, in plaats van ze last uit handen te nemen. Zo moest hotelpersoneel ingrijpen toen een gast klaagde over een robot die hem uit zijn slaap hield. Het apparaat sloeg telkens aan omdat de man hevig snurkte.

Een kleine robot helpt bij het afspelen van muziek in de hotelkamer. Ⓒ EPA

Een andere gast werd kwaad op robot ’Churi’, omdat die geen antwoord had op simpele vragen. Toen hij daarover de receptie wilde bellen, bleek er geen telefoon op de hotelkamer. Ook dat moest hij via Churi doen.

Een van de acht hotels van Henn-na staat bij attractiepark Huis Ten Bosch, in het zuiden van Japan. In dat park is Nederland nagebouwd.

Attractiepark Huis Ten Bosch, in het zuiden van Japan. Hier is een van de robot-hotels gevestigd. Ⓒ De Telegraaf