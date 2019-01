’2019, het jaar waarin de euro de dollar verslaat’

Volgens Mujagić kreeg de dollar vorig jaar aanvankelijk nog de wind stevig in de rug tegenover de euro vanwege het vooruitzicht dat de Federal Reserve flink op de rem zou gaan trappen met nieuwe renteverhogingen en beleggers vanwege de handelsoorlog tussen de VS en China het zekere voor het onzekere namen door in de Amerikaanse munt te stappen.

Vanaf begin oktober in het voorbije jaar met de start van de forse neergang van de aandelenmarkten is de opmars van de dollar een halt toegeroepen, benadrukt Mujagić. Hij wijst er op dat Fed-president Powell in die periode het monetaire roer omgooide door er op te hinten om nieuwe renteverhogingen te gaan beperken waardoor de euro tijdelijk aan kracht wist te winnen.

Dit jaar zal de Europese munt waarschijnlijk het vorig jaar verloren terrein tegenover de dollar kunnen gaan terugveroveren tot boven de $1,20 doordat naar verwachting nieuwe stappen worden gezet in de EU om de muntunie sterker te maken, meent Mujagić. Wel maakt hij een voorbehoud bij een uitlslag van de Europese verkiezingen, waarbij de populistische partijen meer macht zullen krijgen.