Jaguar Landrover roept op om Brexit zonder deal te voorkomen

Volgens Jaguar Landrover zullen bedrijven bij een harde Brexit veel kosten moeten gaan maken om hun strategie aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden, zo meldt Reuters

De Britse automaker benadrukte verder teleurgesteld te zijn dat premier May er nog steeds niet in is geslaagd om een geordende Britse uittreding te regelen.

May beet gisteravond diep in het stof doordat een zeer ruime meerderheid van Britse parlementsleden tegen haar Brexit-deal stemden.