Steun voor Ferrari-topman

Vanwege de plotselinge dood van de grote Ferrari-baas Sergio Marchionne halverwege vorig jaar, was er sprake van een stoelendans in de top van het bedrijf. Camilleri kreeg de dagelijkse leiding in handen. Maar de laatste tijd waren er de nodige speculaties over zijn positie. Zeker nadat eerder deze maand Maurizio Arrivabene aan de kant werd geschoven als de baas van de racedivisie vanwege tegenvallende prestaties.

Volgens Elkann staan er geen veranderingen op touw, zo liet hij optekenen in de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. De wisseling bij de racetak, waar Mattia Binotto de leiding in handen kreeg, vertegenwoordigt volgens de voorzitter geen enkele herschikking.