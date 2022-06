’Hobbyist die zich voordeed als prof’: OM eist taakstraf tegen multimiljonair

Onze verslaggever Bart Mos was aanwezig bij de rechtszaak. U kunt zijn verslag hieronder teruglezen.

Bartels moet zich samen met z’n moeder Simone richtten enkele jaren geleden een eigen beleggingsfonds op, maar hielden zich daarbij niet aan de wettelijke regels. Zo maakten zij geen prospectus, maar alleen een foldertje waarin ze beweerden al decennialang beleggingservaring te hebben in Wenen. Veertien vooral hoogbejaarde klanten maakten vervolgens hun spaargeld over. In totaal ging het om €632.848,46.

Pech

U raadt het al: van die inleg was na anderhalf jaar ’risicomijdend beleggen’ geen enkele euro meer over. Pech voor de berooide klanten, terwijl juist voor Bruno zelf dan het tij keert. Zijn vader, een vastgoedman met wie Bruno’s moeder in de vorige eeuw een kortstondige amoureuze relatie onderhield en met wie hij sinds die tijd een moeizaam contact had, overlijdt plotseling en laat diens volledige vermogen na aan zijn enige zoon: Bruno.

Die nalatenschap is geen kattenpis: de tientallen historische panden die zijn vader Max Trenning aan onder meer de Keizersgracht en Herengracht kocht, opknapte en vervolgens verhuurde, vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van een kwart miljard euro. Desondanks ziet Bruno geen reden om de gedupeerden van zijn mislukte beleggingsavontuur schadeloos te stellen. Hij was er naar eigen zeggen ook slechts zijdelings bij betrokken.

Zelfverrijking

Via zijn advocaat Peter Plasman laat hij bovendien weten dat de slechte beleggingsresultaten niet te wijten zijn aan hem en zijn moeder, maar aan ’uitzonderlijke marktomstandigheden’. Ook is er ’conform de overeenkomst gehandeld’ en ’is er geen sprake van zelfverrijking’.