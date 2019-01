'Deutsche Bank beter af met Europese partner'

Frankfurt - Deutsche Bank is beter af met een Europese samenwerkingspartner in plaats van een fusie met de Duitse branchegenoot Commerzbank. Dat vinden toezichthouders als de Europese Centrale Bank (ECB) en de Duitse marktwaakhond BaFin, aldus ingewijden. Dat standpunt staat haaks op dat van politici in Duitsland die juist wel brood lijkt te zien in een samengaan van Duitslands grootste banken.