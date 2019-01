‘Verlies €1 miljard na no-deal Brexit in Amsterdam en regio’

De Amsterdamse wethouder Udo Kock (Financiën) meldt dat uit onderzoek blijkt dat de negatieve impact op de handel en economie van een no-deal minimaal 1 miljard bruto bedraagt voor Amsterdam en de regio.

Kock schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat 18 procent van de economie in het gebied (bruto regionaal product) zal worden geraakt door de Brexit, evenals 15.000 Britse Amsterdammers.

’Heel vervelend’

„Deze onzekerheid is voor Amsterdammers en ondernemers heel vervelend”, aldus de wethouder. Hij kondigt aan de voorlichting voor Britse Amsterdammers en bedrijven te intensiveren.

Britten en hun familieleden mogen in het geval van een no-deal nog 15 maanden in Nederland wonen, werken en studeren. In die periode kunnen ze een verblijfsvergunning aanvragen.

Hoewel Amsterdam de afgelopen maanden vooral koketteerde met feit dat het Europees Medicijnagentschap (EMA) vanuit Londen naar Amsterdam is gekomen en meer bedrijven volgen, blijkt nu dat „de middellange termijnverwachting voor de economie van Amsterdam negatief” is, net zoals dat geldt voor de rest van Nederland en Europa.

Dertig bedrijven binnen

Amsterdam wil de komende maanden vooral bedrijven die zich in de financieel/technische- en broadcastingsector aantrekken.

Inmiddels hebben zo’n dertig bedrijven gekozen vanwege de Brexit zich te vestigen in en rondom Amsterdam, nog honderd bedrijven overwegen dit, aldus Kock.

Momenteel worden al wel de douanecapaciteit van de Amsterdamse Haven en Schiphol uitgebreid om „aan de verwachte aanvullende administratieve eisen tegemoet te kunnen komen.”

