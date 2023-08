Beleggers beleven wilde rit met Adyen: handel zelfs even stilgelegd na klappen

\Dat is het grootste dagverlies voor het betaalbedrijf, dat sinds 2018 een notering heeft op de Amsterdamse beurs. De koersval werd veroorzaakt door zwaar teleurstellende resultaten van het bedrijf.

Een handelaar van ABN benadrukt dat de handel tussen 11.14 en 11.30 heeft stilgelegen. Hij wijst er op dat Euronext deze regel heeft ingesteld als een aandeel met meer dan 25% onderuit gaat. Na de korte handelsonderbreking liep het verlies verder op. Rond 11.35 uur kelderde het aandeel bijna 27 procent.

Volgens de handelaar van ABN speelt een rol dat de waardering van Adyen sinds de beursnotering ook al enorm was opgelopen. Hij ziet mede daarom dat beleggers het aandeel masssaal aan het dumpen zijn in reactie op de prstaties die in slechte aarde zijn gevallen.

De betalingsverwerker, die transacties afhandelt voor bedrijven als McDonald’s en Hennes & Mauritz, groeide in de eerste helft van 2023 minder hard dan analisten en beleggers hadden verwacht. De groei van de netto-omzet werd daarbij negatief beïnvloed door de hogere inflatie en rentetarieven, en een toenemende prijsconcurrentie in de sector. Door hogere loonkosten viel de winst eveneens lager uit dan voorzien.

„Adyen behoorde heel lang tot de favorieten bij beleggers, het bedrijf had steeds hele goede winstmarges. Nu vallen de marges tegen en komt er een winstwaarschuwing, samen met tegenvallende cijfers. Daar zitten beleggers niet op te wachten en iedereen wil er nu tegelijkertijd uit”, zo verklaart Cees Smit, beleggingsexpert bij Today’s Group, de koersval.

Hij wijst erop dat het aandeel de afgelopen jaren heel hard is gestegen waardoor veel beleggers, ook na de daling van donderdag, nog op winst staan. „Als je vijf jaar geleden was ingestapt sta je vandaag nog steeds 106 procent in de plus”, vervolgt Smit. „Maar als zo’n aandeel een duw krijgt gaat het in een keer heel hard, zo gaat dat helaas met lievelingen.”