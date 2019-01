Strukton Rail lijft Italiaans CLF volledig in

Strukton Rail heeft al sinds 1998 een vinger in de pap bij CLF. Het bedrijf verwierf in 2013 een meerderheidsbelang. De Italianen zijn actief op het gebied van ontwerp, bouw, onderhoud en vernieuwing van spoor-, metro- en tramlijnen. Het bedrijf met 667 werknemers was in 2017 goed voor 167 miljoen euro omzet.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik