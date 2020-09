Primeur: vrouw aan het roer bij grote Amerikaanse bank

Jane Fraser neemt in februari het stokje over van de huidige topman Michael Corbat, die na 37 jaar in dienst bij de bank met pensioen gaat.

Fraser ging in 2004 aan de slag bij Citigroup, na eerder lange tijd actief te zijn geweest als partner bij McKinsey. Binnen de bank maakte ze snel promotie. In 2009 werd Fraser aangesteld als topvrouw bij Citi’s private bank.

Glazen plafond

Eind vorig jaar brak Fraser al flink door het glazen plafond van topbankiers heen. De komende vrouw aan het roer bij Citi werd benoemd tot president bij de grootbank.

Haar flitsende loopbaan ging ook aan de media niet ongemerkt voorbij. Bij zakenblad Fortune behoorde zij tot de 50 meest invloedrijke zakenvrouwen in de VS.