Bankaandelen stuwen graadmeters New York

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie op winst. Beleggers kauwen nog na op de afwijzing van het brexitakkoord van premier Theresa May door het Britse Lagerhuis. Verder verwerken ze een stroom aan bedrijfscijfers, waaronder die van banken Bank of America en Goldman Sachs. Ook zijn beleggers in afwachting van een rapport van de Federal Reserve, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.