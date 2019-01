Prijsvechter Norwegian Air sluit bases

Norwegian, dat onder meer de markt voor trans-Atlantische vluchten wil opschudden, kende de voorbije periode een stevige groei. Maar het bedrijf heeft moeite de kosten onder controle te houden en zijn balans op orde. Het bedrijf kondigde onlangs een reorganisatie aan van 205 miljoen euro.

Onder meer bases op de Spaanse vakantie-eilanden Mallorca, Gran Canaria en Tenerife gaan nu dicht. Ook in Stewart en Providence in de Verenigde Staten wordt ingegrepen. In Rome wordt een deel van de vloot van Norwegian geschrapt.

De Noren maakten niet bekend hoeveel banen verloren gaan als gevolg van de ingrepen. Wel zegt het bedrijf er alles aan te zullen doen om het aantal ontslagen beperkt te houden.