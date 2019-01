Premier May overleeft motie van wantrouwen

Labourleider Corbyn zei dat het land nu door ,,een zombieregering'' wordt geleid ,,met een Frankenstein-deal die officieel dood is'' en dat premier May totaal geen controle meer over de gebeurtenissen heeft. Corbyn mikte met zijn motie op nieuwe verkiezingen.

De stemming betekent dat May nu zal doorgaan met gesprekken met parlementariërs van alle partijen. Dit om te proberen op een lijn te komen over de vraag hoe verder te gaan met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, nadat haar voorgestelde deal dinsdag was afgewezen. May moet voor maandag met een alternatief komen voor haar weggestemde brexitdeal.

Meer tijd

Vervroegde verkiezingen houden is in elk geval het laatste wat May wil, betoogde ze eerder op woensdag. Een stembusgang vertraagt de brexit en maakt de onzekerheid alleen maar groter, aldus May.

Het is inmiddels duidelijk dat de Britten meer tijd nodig hebben om hun brexitproblemen op te lossen. Een meerderheid van de Britse parlementsleden vreest dat het land niet zonder afspraken met Brussel uit de EU kan stappen, omdat dan een economische ramp zou volgen. Hoge ambtenaren in Brussel gaven eerder aan dat de brexit tot juli kan worden opgeschort.