Fed: tekenen van groeivertraging economie VS

Volgens de Fed zijn de vooruitzichten over het algemeen positief met een aanhoudend sterke arbeidsmarkt en robuuste consumentenbestedingen. In veel districten steken zorgen over onder meer de situatie op de financiële markten de kop op. Ook de rentestijging op kortlopende leningen is reden tot zorg, net als de lage energieprijzen en de politieke onzekerheid mede veroorzaakt door de shutdown van de overheid.

De centrale bank meldde verder dat in alle twaalf de regio's werkgevers meer moeite hadden om gekwalificeerd personeel aan te trekken, wat de productie remde. De lonen liepen in de meeste regio's in doorsnee iets op.