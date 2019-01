Aanklacht tegen Huawei in VS

Een robot vervoert dozen met mobiele telefoons in een fabriek in Dongguan, China. Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - Aanklagers in de Verenigde Staten zijn een strafzaak begonnen tegen de Chinese techgigant Huawei. Dat meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het bedrijf zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan diefstal van handelsgeheimen van T-Mobile US.