Banken in trek op groen Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 24.207,16 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2616,10 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 7034,70 punten.

Bank of America sloot ruim 7 procent hoger na positieve cijfers. Alleen het resultaat van de handel in obligaties, grondstoffen en valuta's liep wat terug. Branchegenoot Goldman Sachs deed vooral goede zaken met het adviseren bij fusies en overnames en won 9,5 procent aan beurswaarde. In het kielzog van het duo sloten branchegenoten op winst.

Mes erin

Ook Ford Motor (min 6,2 procent) opende de boeken. Daaruit bleek dat de automaker minder winst heeft gemaakt dan een jaar eerder. Voor dit jaar denkt het bedrijf, dat eerder aankondigde het mes te zetten in de Europese tak, de winst en omzet wel weer te kunnen verbeteren.

T-Mobile US verloor 0,7 procent. Aanklagers in de VS zouden een onderzoek zijn gestart naar het Chinese Huawei. Dat techbedrijf zou handelsgeheimen van de telecomprovider hebben gestolen. Socialemediabedrijf Snap verloor bijna 14 procent. Het bedrijf achter de populaire app Snapchat ziet financieel directeur Tim Stone na acht maanden alweer opstappen. Vorig jaar vertrokken ook al diverse directieleden.

Gered

Luchtvaartonderneming United Continental (plus 6,4 procent) overtuigde met zijn winstvooruitzichten. De noodlijdende warenhuisketen Sears won bijna 60 procent aan beurswaarde. Het bedrijf lijkt alsnog gered te zijn. Voorzitter Eddie Lampert heeft met zijn investeringsbedrijf ESL 5,2 miljard dollar neergelegd om daarmee honderden winkels te redden.

De euro was 1,1395 dollar waard, tegen 1,1402 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 52,37 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 61,37 dollar per vat.