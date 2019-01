Jack Bogle, koning van indexbeleggen, overleden

Dat maakt het concern bekend. Bogle bouwde het eerste gemeenschappelijke indexfonds, waarmee beleggers tegen lagere kosten dan bij actief beheerde fondsen konden beleggen.

Het fonds telt twintig miljoen beleggers in 170 landen. Miljoenen Amerikanen beleggen via het in 1975 opgerichte Vanguard bijvoorbeeld voor hun studie en pensioen bij het fonds. Daar was Bogle sinds 1996 bestuursvoorzitter en chairman.

Zijn strategie was om aandelen te kopen en die aan te houden voor de lagere termijn. De Amerikaan, auteur van dertien vermogen over beleggen, stopte het vermogen dat Vanguard verdient terug in het fonds om daarmee de kosten te drukken.

Bogles persoonlijke vermogen werd bescheiden geschat op $80 miljoen.

De vader van de man die in 1929 in New Jersey werd geboren verloor een groot deel van het familievermogen tijdens de Grote Depressie.

Miljardair-belegger Warren Buffett schreef vorig jaar nog dat Bogle een standbeeld verdient als eerbetoon aan de man die het meest voor Amerikaanse beleggers heeft gedaan. ,,Zonder enige twijfel.”

Omdat hij de kosten van beleggen drastisch heeft helpen drukken, is hij „een held” voor veel Amerikanen. ,,En voor mij”, aldus Buffett.