Column: Shell neemt uiteindelijk wel degelijk afscheid van Nederland

Het is de genade van de columnist. Heel soms voegen de gebeurtenissen zich naar jouw analyse. In mijn vorige bijdrage, over het verdwijnen van de Brits-Nederlandse beursreuzen uit ons land, schreef ik en passant: ’Shell koos in 2005 al voor de Britse Plc-vorm. Nederland kreeg er het hoofdkantoor van de groep voor in de plaats. Het staat nog te bezien of dat voor ons land de beste deal was – de vestigingsplaats van het hoofdkantoor is makkelijker te veranderen dan de rechtsvorm van de holding.’