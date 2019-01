Nikkei doet opnieuw stapje terug

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk met een min van 0,2 procent op 20.402,27 punten. De Japanse banken waren in trek, dankzij de sterke kwartaalresultaten van de Amerikaanse branchegenoten Bank of America en Goldman Sachs. Zo wonnen Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UJF Financial Group en Shinsei Bank tot 1 procent. De effectenhuizen Nomura Holdings en Daiwa Securities Group stegen respectievelijk 4,1 en 1,3 procent.

De beurzen in Shanghai en Hongkong gingen tussentijds 0,1 procent vooruit. De Chinese centrale bank pompte een dag eerder een recordbedrag van 560 miljard yuan, zo'n 73 miljard euro, in het financiële systeem om de economie te stimuleren en te zorgen voor voldoende liquiditeit tijdens de Chinese nieuwjaarsperiode. De Kospi in Seoul klom 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent hoger.