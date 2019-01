Kwartaalwinst TSMC fractie gestegen

De kwartaalwinst bedroeg bijna 100 miljard Taiwanese dollar, omgerekend zo'n 2,9 miljard euro. Dat is een stijging van 0,7 procent op jaarbasis. De omzet ging met 4,4 procent omhoog tot bijna 290 miljard Taiwanese dollar. Apple kwam begin dit jaar met een omzetwaarschuwing voor het vierde kwartaal, met name vanwege de tegenvallende vraag naar iPhones in China. Het techconcern zou goed zijn voor ongeveer een kwart van de omzet van TSMC.

Vorig jaar liet TSMC nog weten dat het bedrijf last had van de tanende vraag naar cryptovaluta's.

TSMC gaf aan voor dit kwartaal op een omzet te rekenen van 7,3 miljard tot 7,3 miljard dollar, wat beduidend minder is dan door analisten was verwacht. Zij rekenden in doorsnee op 8,1 miljard dollar. De winstmarge van het bedrijf komt naar verwachting ook lager uit dan door kenners was voorspeld. De kapitaalinvesteringen voor het hele jaar worden door TSMC geraamd op 10 miljard tot 11 miljard dollar.