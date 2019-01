'Openingsverlies voor Damrak'

De Britse premier Theresa May overleefde woensdag een motie van wantrouwen. De motie was ingediend door oppositiepartij Labour, na de vernietigende nederlaag die May eerder leed met de stemming over haar brexitdeal. May moet voor maandag met een alternatief komen voor haar weggestemde brexitdeal.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) liet in het Beige Book weten dat de economische vooruitzichten in de Verenigde Staten over het algemeen sterk blijven, maar het wegebbende optimisme zit de groei hier en daar wel dwars. Werkgevers hebben volgens de centrale bank meer moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken en de lonen liepen in de meeste regio's in doorsnee iets op.

Aanbeveling

Op het Damrak zullen verzekeraar Aegon en maaltijdbestelsite Takeaway mogelijk bewegen op advieswijzigingen. De Amerikaanse bank Citi schroefde zijn aanbeveling voor Aegon terug naar verkopen. RBC verhoogde zijn advies voor Takeaway. ING werd daarnaast negatiever over funderingsspecialist Sif.

Het aandeel van chipmachinemaker ASML reageert mogelijk op de resultaten van zijn belangrijke klant TSMC. De Taiwanse chipfabrikant behaalde in het vierde kwartaal een fractioneel hogere winst. De grote toeleverancier van Apple had te maken met de afzwakkende vraag naar iPhones.

Omzetalarm

In Parijs kwam de Franse bank Société Générale met een omzetalarm vanwege de onrust op de beurzen en in Frankfurt publiceerde detailhandelsbedrijf Metro een omzetbericht. Ook Renault blijft in de schijnwerpers staan. De Franse regering, een grootaandeelhouder van Renault, stuurt aan op een vertrek van de in opspraak geraakte topman Carlos Ghosn, die in Japan vastzit op verdenking van belastingfraude.

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend hoger. De AEX-index won 0,3 procent tot 499,87 punten en de MidKap klom 0,7 procent tot 686,99 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Londen verloor 0,5 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 24.207,16 punten. De brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq dikten 0,2 procent aan.

De euro noteerde op 1,1386 dollar, tegen 1,1402 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 52,02 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 61,06 dollar per vat.