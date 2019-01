Huren vrije sector stijgen iets minder hard

In het vierde kwartaal van 2018 waren mensen die een nieuwe huurwoning betrokken 4,9 procent meer kwijt dan in het vierde kwartaal van het jaar daarvoor, meldt verhuurbemiddelaar Pararius. Het is voor het eerst in drieënhalf jaar dat de gemiddelde prijsstijging onder de 5 procent uitkomt.

De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector namen in alle provincies toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Flevoland koploper

De gemiddelde vierkantemeterprijs in Flevoland steeg het hardst met 26,7 procent naar 12,37 euro. Die prijsstijging wordt sterk beïnvloed door Almere. Daar steeg de gemiddelde prijs per vierkante meter met 22,2 procent naar 12,55 euro.

In Amsterdam zijn de huurprijzen sinds jaar en dag het hoogst van Nederland. Het afgelopen kwartaal betaalden nieuwe huurders in de hoofdstad 22,98 euro per vierkante meter per maand voor een huurwoning in de vrije sector. Dat is een stijging van 3,2 procent.

