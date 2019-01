AkzoNobel meldt details kapitaaluitkering

Het gaat om een uitkering van 2 miljard euro van in totaal 6,5 miljard euro die wordt verdeeld onder aandeelhouders. Aandeelhouders van AkzoNobel ontvangen op 25 januari per gewoon aandeel dan een betaling van 8,78 euro. Een speciaal dividend van 1 miljard euro wordt betaald in februari en er zal spoedig nog een aandeleninkoopprogramma van 2,5 miljard euro worden gestart.

In december 2017 keerde AkzoNobel al een speciaal dividend van 1 miljard euro uit. Met de verkoop van Specialty Chemicals was een bedrag van 10,1 miljard euro gemoeid. De resterende opbrengsten worden gebruikt voor het aflossen van schulden en voor de kosten in verband met de transformatie en eventuele aanvullende overnames.